Новые тарифы «Укрзализныци»: Удорожание перевозок скажется на стоимости продуктов (Видео)

Продукты в магазинах могут подорожать в ближайшее время. Причина в том, что железная дорога требует сделать единый тариф для перевозки всех грузов. Если это произойдет, то часть промышленников будет платить в разы больше. А чтобы не работать в убыток, производители поднимут цены на свои товары. Это же касается, в частности, и сельсхозпродукции. Потому что удобрения, на которых выращивают овощи, возить станет дороже. И даже соль подорожает, передает телеканал «Украина».

Фермер Сергей Пасько из Сумской области – в отчаянии: засуху пережила не вся кукуруза.

Чтобы в следующем году уродилось лучше, надо больше и минеральных удобрений. Они для почвы – как витамины для человека.

«Если добавляем минудобрения, то получим хорошие результаты и высокие урожаи. Без них интенсивное использование урожая невозможно», – говорит Сергей Пасько.

А сейчас самое время закупать минеральные удобрения. Потому что вскоре оно может подорожать в разы. Все потому, что в «Укрзализныце» захотели внедрить один тариф на перевозку всех грузов.

«Есть три класса грузов и в зависимости от класса груза, клиент пользуется той или иной тарифной сеткой. А идея – выровнять это все», – комментирует транспортный эксперт Александр Красноштан.

Чем дороже минудобрения, тем дороже и продукты в супермаркетах, на рынках.

«Минеральные удобрения очень зависимы от составляющей, а именно, логистической. Повышение тарифов приведет к росту их себестоимости, а значит и себестоимости аграрной продукции, производимой с помощью минеральных удобрений», – поясняет Мария Беззубова, исполнительная директор Союза производителей импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий.

Эксперты говорят, что сейчас не лучшее время повышать тарифы.

«"Укрзализныця" неправильно расставляет приоритеты. Мы имеем большое падение и промышленного производства, и к сожалению, имеем снижение в сельском хозяйстве. И потому мы имеем снижение валового внутреннего продукта. И в такой ситуации любое повышение тарифов государственных монополий будет просто вредным», – считает Владимир Гусак, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины.

Эксперты отмечают, что монополист думает о прибыли, а не о последствиях. «Последние 4 года тарифы постоянно поднимались на разное количество процентов. Это не привело к тому, что было декларировано. А именно к тому, чтобы "Укрализныця" становилась быстрее, лучше, качественнее. По факту эти деньги где-то растворялись», – комментирует директор GMK-Center Станислав Зинченко.

Чиновники, народные депутаты и эксперты, все как один, говорят – нужно реформировать железнодорожного монополиста. Провести аудит и разделить как минимум на три различные предприятия. «Это пассажирские перевозки, это грузовые перевозки, а также это инфраструктура. И в каждом направлении навести, соответственно, порядок. Надо реформировать эту компанию», – уверен Константин Бондарев народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Новое руководство к реформе готово. Но пока в профильном министерстве разрабатывают документы, фермеры уже думают, что делать, когда тарифы, а вслед за ними цены на минудобрения возрастут. «Конечно, мы от них не откажемся. Будем пытаться как-то. Ну, наверное уменьшать дозу внесения их», – заключил фермер Сергей Пасько.