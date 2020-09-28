Пенсии не хватает: Как подрабатывают пенсионеры в Мариуполе (Видео)

Многие пенсионеры на Донетчине, как и по всей стране, вынуждены подрабатывать, поскольку выплат им на жизнь не хватает. Кто-то выбирает временную занятость, кто-то трудится полноценно.

Жительница Мариуполя Нина продает «с земли» собственный урожай – яблоки и груши. Прибыль небольшая, но на одну пенсию не прожить. «Я работала на заводе токарем. Заработки у меня были хорошие. А вот пенсия – плохая. Была безработица, и мы сидели "за свой счет". Это, наверное, мне и дало в результате», – делится женщина.

Другая мариупольчанка продает цветы в горшочках, которые сама выращивает. Говорит, что вышла на пенсию рано, т.к. имела «горячий стаж». Но денег не хватает, хорошо, хоть дети помогают. «Сердце болит, сходила – 5 тыс. грн. А где бы я их взяла при пенсии в 2470 грн?», – говорит женщина.

А вот пенсионера Александра временные подработки не устраивают. Поэтому полноценно работает и на пенсии. Он – вахтер в Доме культуры. Говорит, что дома заскучал бы. А так – с людьми, и дополнительный доход имеет. «На пенсию сложно выжить. Работа не сложная, но и большого удовольствия я бы не сказал, что она приносит. Я этого не ощущаю. Просто как необходимость», – отмечает мужчина.

С сентября в Украине подняли размер минимальной зарплаты – до 5 000 грн. Вместе с ней должна вырасти и пенсия, но лишь у тех, кто не работает и достиг 65 лет. «Которые достигли 65 лет и имеют страховой стаж в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Выплаты для данных категорий пенсионеров должны быть не менее 40% от минимальной заработной платы. Но размер пенсии у каждого индивидуальный, поэтому и доплата после этого перерасчета будет разной для каждого», – сообщила замначальника отдела по вопросам назначения пенсий Мариупольского объединенного управления ПФУ Анна Фетисова.

Сколько денег добавят – в каждом случае будут решать индивидуально.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Сигма»