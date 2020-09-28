Стоим по 4 часа и больше: В Краматорске показали очередь в поликлинику (Фото)

В Краматорске у поликлиники № 3 (амбулатория центра первичной медико-санитарной помощи) собирается многочисленная очередь, люди стоят часами, попасть на прием к врачу. Причина в том, что прием в медучреждении ведется до 15:00.

Ситуацию, которая была у амбулатории сегодня, 28 сентября, в сети продемонстрировал местный житель Леонид. «28.09.20. Третья поликлиника Краматорска, очередь людей с температурой на прием к врачу! Нам надо открыть больничный, стоим с 09:00 утра – сейчас 12:50! Принимают они до 15:00 – сегодня точно не успеем! Семейный врач цинично ответил – там солнышко, постойте! Это реформа медицины? Вы издеваетесь?.. Тут пожилые люди стоят с температурой!», – комментирует он свое фото, уточнив, что в итоге, смог попасть к дежурному врачу более чем через 4 часа.

Следует отметить, что люди в очереди – в масках, соблюдают социальную дистанцию:

Иные жители Краматорска подтверждают, что такая ситуация в поликлинике – не редкость. И то, автор запечатлел уже «рассосавшуюся» очередь. «В 12:30 людей в два раза было больше. Впечатляет!», – комментирует Ирина.

«Я лично сегодня простояла там четыре часа ужас люди стояли за дерево держались так плохо было», – подтверждает Элла.

«Я стоял две недели назад с 9:45 до 14:20... Успел. Прием до 15:00», – добавил Евгений.

«Две недели назад мы с дочерью подростком тоже стояли в этой очереди, только у нас был насморк без температуры. Семейный врач отказался нас принимать, сказав, что неделю назад вот так приняли подростка, а у него оказался COVID. Простояв до так называемой санобработки и видя, что очередь не двигается, я поднялась к заместителю главврача. Она со мной поговорила, направила к врачу, вызвала заведующую амбулаторией попыталась выяснить, почему пациентов не принимают. Простояв еще 1 час под кабинетом врача, мы наконец после приема вышли на улицу. И что бы вы думали? Очередь на улице не уменьшилась, и те кто за нами стоял, еще и не заходили. Перед этим я пыталась дозвонится на горячую линию МОЗ, областной департамент здравоохранения, меня везде выслушивали и направляли в горздрав, но в нашем горздраве не отвечал телефон. И это в режиме "эпидемии"», – поделилась своим опытом Светлана.

Жители говорят, что в иных амбулаториях таких очередей нет, т.к. врачи ведут прием в 2 смены и работают медучреждения до 18:00. А 3-я поликлиника явно выделяется на этом фоне. «3-я поликлиника! Все как всегда! Очередей нет в Старом городе и Станкострое, но в 3-ей есть всегда!», – констатирует Елена.

«Я очень счастлива что живу на Станкострое! У нас шикарная поликлиника № 2! И никогда нет такого дурдома как в поликлиника №3! А ведь люди болеют везде!», – пишет Света.

Краматорчане, которые «приписаны» к бывш. поликлинике №3, особо переживают, что их ждет у стен учреждения с наступлением холодов или при проливном дожде.