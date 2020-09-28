Теперь колючая проволока и решетки: В детскую больницу Мариуполя заехали силовики (Фото)

На месте детской поликлиники в Приморском районе Мариуполя появился военно-медицинский центр СБУ, передает «Сайт города Мариуполя».

Еще в 2018 году городская власть приняла решение перенести педиатрическую амбулаторию в два здания, расположенных в разных точках Приморского района. Двухэтажное здание обслуживало в течение 20 лет местных детей от 0 до 18 лет. На территории педиатрии находился гараж и обширный двор. Примечательно, что летом 2018 года в здании прошел ремонт, там утеплялись кабинеты и был восстановлен подвал.

Ранее это была поликлиника

Как только стало известно, что здание отдадут силовикам, это вызвало волну возмущений. Часть мариупольцев была уверена, что нельзя забирать здание у детей, а обслуживать больших и маленьких пациентов в Центре первично медико-санитарной помощи №4 (бывшая поликлиника №9 на пр. Нахимова, 35), как предлагает власть, – крайне неудобно.

Однако процесс был уже запущен. Недавно в экс-педиатрию заехали новые хозяева.

Здание оградили и повесили на заборе колючую проволоку, на окнах – решетки. Вывесок нет, поэтому внешне функционал корпусов не понять.

Во дворе здания проходит реконструкция и расширяется автостоянка.

По информации городского совета, в здании по ул. Морских Десантников, 20 теперь будет располагаться военно-медицинская служба СБУ. Уже составлен договор об аренде, который будет действителен до 25.09.2022.

По информации портала zakupki.prom.ua, работы по выполнению «капитального ремонта систем, коммуникаций и части нежилого здания по ул. Морских десантников, 20 в Приморском районе. Мариуполя» уже завершены. Общая сумма реконструкции – 13 млн 280 тыс грн c учетом НДС. Заказчиком выступило Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Победителем тендера стала компания ТОВ «Нові теплотехнології».