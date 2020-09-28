Деревянные иконы: На подконтрольном Донбассе проходит выставка мастера из «ЛНР» (Видео)

В Северодонецке открылась выставка деревянных икон «Капсулы» мастера Вячеслава Козака, который проживает в неподконтрольном украинской власти Луганске.

Из-за проблем с транспортировкой через линию разграничения в Северодонецк прибыл лишь один оригинал, остальные экспонаты – фотографии работ Козака.

К теме икон мастер обратился лишь с началом войны на Донбассе, сейчас в его коллекции 17 работ. Две из которых – в человеческий рост. «Вячеслав занимается искусством более 40 лет. Начинал с интерьерных панно – такие огромные, красивые работы. Этому искусству он обучался в Париже. Также увлекался судомоделированием. Но с началом войны он начал изготавливать именно иконы. Как он говорит, делает иконы не для церкви, а для себя. Для него это такой медитативный процесс, это выход из ситуации, подлому что в оккупации очень тяжело», – рассказала организатор выставки, представительница БФ «Право на защиту» Наталья Проскуренко.

Выставка уже побывала в Одессе, Ивано-Франковске и в Днепре. Но именно в Северодонецке представлена последняя работа Вячеслава Козака «Распятие».

Сам автор не смог приехать на выставку. Но своими секретами творчества поделился в видеообращении. «Посмотрите, в чем прелесть ореха – когда образ светлый, а сзади нимб и фон более темные. Это все за счет естественного колора, естественной текстуры ореха. Это меня очень привлекало в данном дереве именно при работе с иконами. Так можно показать светлое и темное, утро и вечер, борьбу добра со злом», – говорит Козак.

Название выставки «Капсулы» выбрали не случайно. Как иконы ранее были кусками дерева, так и люди выбирают путь для самосовершенствования и разбивают барьеры общения. «Капсулы – это такой символ, образ, в котором удобно. И мы, люди, часто укрываемся в своих капсулах, особенно во время конфликта. И находимся там, где нам удобно. Но та, где нам удобно, не всегда то, где нам хорошо. И мы говорим: если выйти из капсулы, там другой мир, более интересный. То есть это о диалоге – можно быть наедине сам с собой, а можно вступать в диалог с другими людьми, и тогда для тебя открывается новый мир», – поясняет Наталья Проскуренко.

Данная выставка – один из первых шагов культурного общения с мастерами, которые находятся за линией разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»