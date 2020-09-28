«Спасатели молятся, чтобы был дождь»: На Донетчине ситуация с пожарами близка к критической

Пожарные Донецкой области борются с пожарами на открытой местности и ждут дождей. Только за минувшие выходные в регионе произошло 204 возгорания. Об этом сегодня, 28 сентября, на брифинге рассказал заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Владислав Гусинский, передает «Сайт города Мариуполя».

В Донецкой области сохраняется высокий уровень пожароопасности. Этому способствует отсутствие осадков и сильные порывы ветра.

«Спасатели молятся, чтобы был дождь», – сказал Гусинский.

Он отметил, что ситуация в регионе действительно близка к критической. Только в течение прошлых выходных, 26-27 сентября, на территории Донецкой области произошло 204 пожара, из них 163 пожара – на открытых территориях общей площадью 359,7 га.

За это же время были ликвидированы 13 пожаров в экосистемах на общей площади 26,66 га.

Спасателям удалось затушить 8 лесных пожаров в Краматорске, Константиновском и Лиманском районах и 5 пожаров в сельхозугодьях. Огнем была уничтожены стерня на площади 16,5 га (в Добропольском и Бахмутском районах).

С начала года в экосистемах области возникло 544 пожара на общей площади 3356,024 га и 3294 пожара на открытых территориях. Это больше чем на 2 тысячи пожаров по сравнению с прошлым годом.

Также спасателями во время тушения пожаров не допущено распространение огня на жилые дома в пгт Северное, селе Майское Бахмутского района, спасены от уничтожения огнем 25 жилых домов, а также не допущено распространение огня на автозаправочную станцию на территории ЗАО «Бахмутский аграрный союз». Вблизи Мариуполя в селе Приморское пожарным удалось спасти 18 домов от возгорания.

Были ликвидированы угрозы возгорания двух инженерных сооружений Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения.

По словам спасателей, причины возгораний различны – есть и версии умышленного поджога территории, однако в этом должны разбираться эксперты.