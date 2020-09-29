В «ЛНР» взорвалось неизвестное устройство: Серьезно ранены женщина и ребенок

В «ЛНР» женщина и ребенок были ранены при срабатывании неустановленного взрывного устройства в Золотом-5 (Михайловка). Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 28 сентября в 18:30: при срабатывании неустановленного взрывного устройства пострадали женщина 1979 года рождения и мальчик 2008 года рождения.

С диагнозом «минно-взрывные травмы нижних конечностей» женщина доставлена в операционное отделение Первомайской центральной многопрофильной больницы. С диагнозом «минно-взрывная травма, множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки, обеих верхних конечностей» ребенок госпитализирован в «республиканскую» больницу микрохирургии глаза г. Луганска.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», – уверяют в «ЛНР».

Напомним, 27 сентября в «ЛНР» 2-е мужчин были ранены при срабатывании взрывных устройств.