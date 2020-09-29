+167 больных за сутки: На Донетчине растет заболеваемость COVID-19 (Карта)

В Донецкой области – очередной неприятный рекорд по количеству выявленных заболевших за сутки. Об этом сегодня, 29 сентября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За понедельник, 28 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили у 167 жителей, в том числе у 9 детей и одного медработника:
- 36 – в Мариуполе;
- 34 – в Краматорске;
- 20 – в Николаевке;
- 19 – в Бахмуте;
- 14 – в Мирнограде;
- 9 – в Угледаре;
- 7 –в Марьинском районе;
- 6 – в Селидово;
- по 5 – в Славянске и Лиманской ОТГ;
- 4 – в Константиновке;
- 3 – в Новогродовке;
- по 1 – в Торецке, Соледарской ОТГ, Славянском, Бахмутском и Волновахском районах.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтвержден 3 231 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 496 человек;
- на лечении – 1 681 пациент;
- летальных случаев – 54.