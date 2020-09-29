+167 больных за сутки: На Донетчине растет заболеваемость COVID-19 (Карта)

В Донецкой области – очередной неприятный рекорд по количеству выявленных заболевших за сутки. Об этом сегодня, 29 сентября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За понедельник, 28 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили у 167 жителей, в том числе у 9 детей и одного медработника:

36 – в Мариуполе;

34 – в Краматорске;

20 – в Николаевке;

19 – в Бахмуте;

14 – в Мирнограде;

9 – в Угледаре;

7 –в Марьинском районе;

6 – в Селидово;

по 5 – в Славянске и Лиманской ОТГ;

4 – в Константиновке;

3 – в Новогродовке;

по 1 – в Торецке, Соледарской ОТГ, Славянском, Бахмутском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтвержден 3 231 случай COVID-19, из них: