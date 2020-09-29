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+167 больных за сутки: На Донетчине растет заболеваемость COVID-19 (Карта)

29.09.20 08:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области – очередной неприятный рекорд по количеству выявленных заболевших за сутки. Об этом сегодня, 29 сентября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За понедельник, 28 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили у 167 жителей, в том числе у 9 детей и одного медработника:

  • 36 – в Мариуполе;
  • 34 – в Краматорске;
  • 20 – в Николаевке;
  • 19 – в Бахмуте;
  • 14 – в Мирнограде;
  • 9 – в Угледаре;
  • 7 –в Марьинском районе;
  • 6 – в Селидово;
  • по 5 – в Славянске и Лиманской ОТГ;
  • 4 – в Константиновке;
  • 3 – в Новогродовке;
  • по 1 – в Торецке, Соледарской ОТГ, Славянском, Бахмутском и Волновахском районах.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтвержден 3 231 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 496 человек;
  • на лечении – 1 681 пациент;
  • летальных случаев – 54.

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