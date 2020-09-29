В Минсоцполитики назвали точное количество переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 29 сентября, учтены 1 млн 458 тыс. 502 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 22 сентября, на учете состояли 1 млн 457 тыс. 665 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 837 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: