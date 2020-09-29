Врач-инфекционист рассказала, как менялись симптомы у больных COVID-19

Медики отмечают изменение симптомов у больных COVID-19 в сравнении с началом эпидемии. Об этом рассказала заведующая приемным отделением Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова в интервью «Суспільне».

Эксперт отметила, что говорить о том изменился ли вирус с течением времени – это задача ученых, но рассказала об изменении клинической картины у пациентов.

«Те больные, которые поступали к нам в марте, отличаются от тех, что были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы. Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильную температуру (до 37-38 градусов, – ред.), а затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокую температура до 39. В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые жаловались на насморк, общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня – сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье», – рассказала Молокова.