RU
Все новости

Врач-инфекционист рассказала, как менялись симптомы у больных COVID-19

29.09.20 08:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Медики отмечают изменение симптомов у больных COVID-19 в сравнении с началом эпидемии. Об этом рассказала заведующая приемным отделением Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова в интервью «Суспільне».

Эксперт отметила, что говорить о том изменился ли вирус с течением времени – это задача ученых, но рассказала об изменении клинической картины у пациентов.

«Те больные, которые поступали к нам в марте, отличаются от тех, что были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы. Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильную температуру (до 37-38 градусов, – ред.), а затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокую температура до 39. В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые жаловались на насморк, общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня – сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье», – рассказала Молокова.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк