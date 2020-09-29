RU
Все новости

В Украине испытывают новые гранаты для АГС и подствольных гранатометов

29.09.20 09:29
Фото: Defense Express
Фото: Defense Express

Министерство обороны Украины тестирует отечественный боеприпас для подствольных и автоматических гранатометов. Об этом сообщает Defense Express.

Речь идет о гранатах ВОГ-17В и ВОГ-40В для автоматических гранатометов типа АГС-17 (автоматический гранатомет станковый) и подствольных гранатометов типа ГП-25 соответственно.

В основе новых боеприпасов украинского производства лежит новый взрыватель ВМГ-МВ. Он является универсальным и благодаря своим компактности, надежности и эксплуатационным характеристикам используется во всех типах боеприпасов к автоматическим и подствольным гранатометам, в том числе и тем, что соответствуют стандартам НАТО.

Отмечается, что тактико-технические характеристики новых украинских боеприпасов в целом соответствуют советским боеприпасам. Однако новый украинский аналог обеспечивает лучшие параметры по точности и кучности стрельбы благодаря технологичности производства и применению современных материалов, а также стабильных взрывчатых веществ европейского производства.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк