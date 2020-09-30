Трус, Балбес и Бывалый: В Макеевке показали скульптуры возле ресторана (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Олег показал скульптурную композицию.

На улице Островского в центре города установлены 3 скульптуры: Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов в образе киногероев Труса, Балбеса и Бывалого. Каждый из них держит пивную кружку.

Скульптуры размещены рядом с рестораном «Высота», и, вероятно, были изготовлены по заказу владельца заведения.

Олег обратил внимание, что вся троица – одинакового роста. Также он отметил, что «Никулин очень похож».