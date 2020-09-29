Коронавирус в Украине: За сутки зафиксированы 3627 новых случаев

В Украине за сутки зафиксированы 3 627 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«29 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 204 932 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 065 летальных, 90 250 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 3 627 новых случаев. За сутки выписаны 1 797 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 132 (по данным Донецкой ОГА – 3 231) случая COVID-19, в Луганской – 1 тыс. случаев.