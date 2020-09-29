Сводка из зоны ООС за 28 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 28 сентября, НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки НВФ провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия село Спартак на севере Донецка».

Также в «ДНР» утверждают, что «подразделения ВСУ сегодня утром открыли огонь из гранатометов по прифронтовой Горловке. Были выпущены 2 гранаты из ручного подствольного гранатомета (РПГ)».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.