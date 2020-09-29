RU
Все новости

После снятия запрета: В Украину въехало 5,5 тыс. иностранцев

29.09.20 10:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение понедельника, 28 сентября, после снятия запрета въезда иностранцев на территорию Украины, границу на въезд пересекло 5,5 тыс. иностранцев. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии УНН.

«В последний день действия запрета, то есть 27 сентября, на въезд в Украину проследовало около 4,5 тыс. иностранцев, в течение прошедшего дня, когда этот запрет перестал действовать, пересекли границу на въезд в Украину 5,5 тыс. иностранцев», – сообщил Демченко.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, иностранцам разрешен въезд в Украину.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк