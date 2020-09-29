После снятия запрета: В Украину въехало 5,5 тыс. иностранцев

В течение понедельника, 28 сентября, после снятия запрета въезда иностранцев на территорию Украины, границу на въезд пересекло 5,5 тыс. иностранцев. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии УНН.

«В последний день действия запрета, то есть 27 сентября, на въезд в Украину проследовало около 4,5 тыс. иностранцев, в течение прошедшего дня, когда этот запрет перестал действовать, пересекли границу на въезд в Украину 5,5 тыс. иностранцев», – сообщил Демченко.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, иностранцам разрешен въезд в Украину.