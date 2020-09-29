RU
Все новости

В «Л-ДНР» умерли 2 человека с подтвержденным COVID-19

29.09.20 10:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» и в «ЛНР» зарегистрированы по 1 летальному случаю пациентов с коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 28 сентября, выявлен 51 случай заболевания. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 79 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 29 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 385:

  • на лечении – 1 122 пациента,
  • выписаны – 2 075 человек,
  • летальных случаев – 188.

«По состоянию на 29 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «республике».

«Минздрав ЛНР» сообщает, что медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19. Подробностей не сообщается.

В «республике» уточняют, что с начала пандемии зарегистрированы 35 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк