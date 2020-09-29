Государство должно взять на себя историческую ответственность за создание украинского национального мемориала Бабьего Яра, – Яценюк

Нужен настоящий национальный мемориал памяти жертв Бабьего Яра, который чествует каждого погибшего и нашу солидарность против зла ненависти и нетерпимости. Такое мнение в день памяти жертв Бабьего Яра выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в Facebook.

Политик подчеркнул, что Бабий Яр – одна из самых ужасных страниц Холокоста и нашей национальной истории: «В Бабьем Яру погибли невинные украинские евреи. Там расстреляны ромы, украинцы и люди многих других национальностей. Помните об этом ужасном преступлении. Помолимся за души тех, кого убили человеконенавистники».

Яценюк призвал позаботиться о настоящем национальном мемориале памяти жертв Бабьего Яра – «том настоящем украинском мемориале, который будет чтить каждого погибшего и нашу солидарность против зла ненависти и нетерпимости»: «Именно о такой мемориале думал, когда как премьер-министр Украины в 2015-м принимал решение о передаче помещения для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра».

Политик напомнил, что 5 лет назад имел честь инициировать такие государственные усилия по случаю 75-й годовщины Бабьего Яра.

«Накануне 80-й годовщины трагедии призываю государство реализовать эту инициативу в ее украинском виде. Украинское государство должно взять на себя высокую историческую ответственность за создание мемориала», – отметил Яценюк.

Напомним, 30 декабря 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк распорядился передать здание Национальному историко-мемориальному заповеднику «Бабий Яр» для создания Мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра.