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Печальный рекорд: На Луганщине – тысяча подтвержденных случаев COVID-19 (Карта)

29.09.20 11:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • 9 – Северодонецк (из них 6 – больны пневмонией, 3 – самообращение);
  • 2 – Лисичанск (больны пневмонией);
  • 2 – Кременской район (больны пневмонией);
  • 2 – Попаснянский район (1 – болен пневмонией, 1 – прибыл с неподконтрольной украинским властям территории);
  • 3 – Станично-Луганский район (прибыли с неподконтрольной территории);
  • 3 – Старобельский район (прибыли с неподконтрольной территории).

За сутки 1 человек умер (г. Рубежное). Возраст умершего – 66 лет, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего по состоянию на 29 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 000 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 46 детей. Из них:

  • выздоровели – 528 человек;
  • продолжают лечение – 460 пациентов, в том числе 19 детей (109 человек лечатся в больницах, 351 – амбулаторно);
  • умерли – 12 человек.

а

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