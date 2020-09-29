Смертельные аварии и пьяные водители: В «ДНР» рассказали о ДТП (Фото)

В «ДНР» в период с 26 по 27 сентября произошло 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 12 человек получили травмы, и зарегистрированы 7 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

26 сентября в Буденновском районе Донецка 46-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Е320, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan. В результате ДТП 66-летний водитель автомобиля Renault и 2 пассажира, в том числе 11-летний подросток, получили телесные повреждения.

27 сентября в Буденновском районе Донецка 27-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, который, по предварительным данным, управлял транспортом в состоянии опьянения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, двигавшимся впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai, а также водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Skoda получили телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 363 нарушения ПДД, среди которых 34 факта управления транспортом в состоянии опьянения.