На Луганщине СБУ разоблачила участника НВФ

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», который участвовал в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в ряды НВФ мужчина вступил в апреле 2014 года.

«Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия», – говорится в сообщении.

Участнику НВФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется причастность мужчины к другим преступлениям, совершенным НВФ на территории Луганщины.

В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.