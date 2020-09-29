В Донецке показали площадь Буденного (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Евгений показал, как сегодня выглядит Буденновский район. Мужчина снял самый центр – район площади Буденного.

Памятник Буденному установлен у здания, которое сейчас занимает детская больница – через дорогу от площади. Как отмечается в открытых источниках, памятник примечателен тем, что изображает Буденного спешившимся, в то время как все остальные монументы показывают кавалериста верхом на коне.

Евгений также продемонстрировал вид на район с высоты – на магазины, многоэтажки, дороги, терриконы.