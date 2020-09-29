Совместными усилиями: Сколько поврежденных домов на Донетчине удалось восстановить (Видео)

На Донетчине восстановлены 1 175 домов, поврежденных в результате боевых действий. Об этом сегодня, 29 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, за время военного конфликта на линии разграничения были повреждены или разрушены 13 390 жилых домов. Совместными усилиями государства, области, местного самоуправления и гуманитарных организаций уже отремонтированы 8 010 из них.

«На этот год мы ставили себе целью отремонтировать не менее тысячи домов, поврежденных в результате боевых действий. Мне приятно, что уже в сентябре мы преодолели эту отметку: по состоянию на сегодня в Донецкой области за год восстановлены 1 175 домов», – сообщил Кириленко.