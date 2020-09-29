На Луганщине полицейским сдался мужчина, который убил жену на неподконтрольной территории

На Луганщине полицейским сдался 55-летний мужчина, который убил жену на неподконтрольной украинским властям части территории области. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
Сообщается, что к сотрудникам Станично-Луганского отдела полиции обратился 55-летний луганчанин, который признался полицейским, что в Луганске убил свою 51-летнюю жену.
«Мужчина рассказал полицейским, что 22 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой, он задушил ее и с целью сокрытия следов преступления, закопал тело в лесополосе», – рассказали в полиции.
Связавшись с 26-летней дочерью мужчины, которая живет в Луганске, полицейские выяснили, что действительно женщина отсутствует уже более недели и ее местонахождение неизвестно.
«Полицейские рассказали дочери о ситуации, связанной с ее матерью и, указав место, где возможно может находиться ее тело, попросили проверить эту информацию. Информация, предоставленная мужчиной, подтвердилась. Дочь передала тело убитой мамы полицейским на подконтрольную Украине территорию для проведения судебно-медицинской экспертизы, выводы которой подтвердили, что смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения)», – отметили в пресс-службе.
По данному факту полицейскими открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.