На Луганщине полицейским сдался мужчина, который убил жену на неподконтрольной территории

На Луганщине полицейским сдался 55-летний мужчина, который убил жену на неподконтрольной украинским властям части территории области. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что к сотрудникам Станично-Луганского отдела полиции обратился 55-летний луганчанин, который признался полицейским, что в Луганске убил свою 51-летнюю жену.

«Мужчина рассказал полицейским, что 22 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой, он задушил ее и с целью сокрытия следов преступления, закопал тело в лесополосе», – рассказали в полиции.

Связавшись с 26-летней дочерью мужчины, которая живет в Луганске, полицейские выяснили, что действительно женщина отсутствует уже более недели и ее местонахождение неизвестно.

«Полицейские рассказали дочери о ситуации, связанной с ее матерью и, указав место, где возможно может находиться ее тело, попросили проверить эту информацию. Информация, предоставленная ​​мужчиной, подтвердилась. Дочь передала тело убитой мамы полицейским на подконтрольную Украине территорию для проведения судебно-медицинской экспертизы, выводы которой подтвердили, что смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения)», – отметили в пресс-службе.

По данному факту полицейскими открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.