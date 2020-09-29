Открытие новых КПП: В «ЛНР» сообщили, сколько людей смогут пропускать

В «ЛНР» пропускная способность нового КПП на линии соприкосновения в районе Счастья составит до 12 тыс. человек в сутки, КПП в районе Золотого – до 9 тыс. человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщила «временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Буряк, передают местные интернет-ресурсы.

«Ввод в эксплуатацию пункта пограничного и таможенного контроля "Луганск-Счастье" обеспечит пропускную способность до 12 тыс. человек в сутки и до 120 единиц легковых автомобилей, а также до 60 единиц грузовых автомобилей», – уверяет Татьяна Буряк.

По ее словам, на строящемся пункте пропуска в районе Счастья выполнены 35% строительно-монтажных работ.

«Строительство пункта пограничного и таможенного контроля "Первомайск-Золотое" обеспечит пропускную способность до 9 тыс. человек в сутки и до 70 единиц легковых автомобилей», – утверждает Буряк.

«На данном пропускном пункте также полностью выполнены подготовительные работы, выполняются дорожные работы, сантехнические, прокладка систем связи, начаты работы по благоустройству территории, производится закупка оборудования, мебели, инвентаря. Выполнено бурение и обустройство водозаборной скважины, продолжается строительство системы водоснабжения, выгребной ямы и пожарного резервуара», – добавила «врио министра».

По ее словам, в настоящее время специалисты приступили к установке на территории пункта пропуска «служебных контейнеров модульного типа для размещения всех необходимых служб».

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская». Украинская сторона планирует, что новый КПВВ в Счастье должен быть готов к открытию 10 ноября текущего года.