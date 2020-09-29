Включая КПВВ на Донбассе: Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев

Кабинет министров Украины изменил правила въезда в Украину для иностранцев и лиц без гражданства на период карантина. Такое решение было принято на заседании правительства 28 сентября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В частности, правительство определило, что на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Среди исключений, кто не подпадает под это требование: иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной защите; работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно неподконтрольные правительству территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них.

Также определено, что самоизоляции подлежат, лица, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Норма касательно самоизоляции не распространяется на следующие категории лиц:

младших 12 лет;

прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение 2-х суток;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

инструкторов вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

лиц, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, иностранцам разрешен въезд в Украину. В течение первого дня после снятия запрета въезда иностранцев на территорию Украины, границу на въезд пересекло 5,5 тыс. иностранцев.