Металлурги чем-то провинились и наказаны: В «ДНР» обсуждают заявление Пушилина

В «ДНР», как сообщают местные интернет-ресурсы, «глава республики» Денис Пушилин заявил, что считает задачей «властей» выплату зарплат шахтерам.

«Те планы, которые мы обсуждали и которые у нас сейчас есть, они позволят оптимизировать работу многих предприятий угольной отрасли», – сообщил Пушилин.

«Выплатить зарплаты шахтерам — наша задача», – добавил он.

При этом в соцсетях местные жители такое заявление раскритиковали.

«Если каждый будет выполнять свои обещания и обязанности, как правительство, то даже не представляю, что будет твориться в мире… Твоя задача – свой карман набить, чтобы не похудел. Зачем трепать языком зря. Наша задача... Но математика – не наша тема, мы – гуманитарии, простите!... Меньше себе воруй и выплати шахтерам и металлургам», – пишут в соцсетях.

В донецких и горловских пабликах напоминают о больших долгах металлургам и работникам других предприятий.

«Твоя задача – всем жителям ДНР выплатить зарплату… Объясните нам, сирым и убогим металлургам, почему это чудесное выступление борца за независимость республики касается только шахтеров? Металлурги чем-то провинились и наказаны, или какая-то другая причина, что о них не сказали?... В этом выступлении слово "шахтеры" можно заменить на металлурги или инженеры и т.д. и т.п. Все равно ничего не изменится… А металлургам что – зарплату не нужно платить? На ДМЗ задолженность по зарплате – июнь, июль, август», – пишут люди.

Также пользователи соцсетей напоминают, что в Горловке шахты, на которых работали тысячи людей, сейчас не функционируют и уже «порезаны». А задолженность за 2015 год горнякам так и не выплатили.