Есть общее с Украиной, — эксперт об одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе

Украина должна держать нейтральную позицию относительно конфликта Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявила эксперт-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала «Украина 24».

«Нам нужно придерживаться дипломатической целесообразности и пока что соблюдать нейтралитет. Хотя мы уже видим, что значительное количество стран мира и прежде всего региональных игроков уже заявляют о поддержке той или иной стороны. Турция заявила, что будет поддерживать Азербайджан всеми средствами. Для нас эта ситуация имеет определенное отражение с тем, что сейчас происходит на востоке Украины. Поэтому было бы правильно держать нейтралитет. И заявление, которое обнародовала наша власть с призывом воздержаться от эскалации насилия и вернуться за стол переговоров – этот призыв правильный и характерный для многих стран, однако вряд ли это сможет изменить реальную ситуацию», – сказала она.

При этом, по словам эксперта, у Украины есть повод посочувствовать одной из сторон.

«Удерживать нейтралитет будет очень сложно. Но если говорить гипотетически, что у нас симпатии к какой-либо из сторон, то более знакомой для нас является ситуация Азербайджана, потому что Нагорный Карабах в мире признан территорией Азербайджана, которая потеряла контроль азербайджанской власти и сейчас удерживается под контролем Армении. Много таких качеств, которые похожи на ситуацию на востоке Украины, поэтому позиция Азербайджана в этом плане ей более близка», – отметила она.

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы.

Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

МИД Украины заявил, что глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. «Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших», – говорится в заявлении ведомства.

Нагорный Карабах, в котором проживало много армян, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории.