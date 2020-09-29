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На Луганщине сообщили о подозрении участнику НВФ

29.09.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине правоохранители сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Армия Южного Востока». Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что гражданину Украины сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2014 года житель Северодонецка присоединился к пророссийскому общественному движению и одному из незаконных вооруженных формирований, вооруженные участники которого «несли службу» в помещениях и на территории Управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

«Позже подозреваемый продолжил участие в деятельности пророссийского вооруженного формирования – так называемой "Армии Юго-Востока", действовавшем в 2014 году на территории Луганской области. В составе незаконного вооруженного формирования мужчина дежурил на одном из блокпостов на выезде и въезде в город Северодонецк. Он проверял у граждан документы, проводил осмотр транспортных средств и личных вещей», – рассказали в прокуратуре.

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