В Краматорске отреагировали на критику по поводу огромных очередей в больницы

В Краматорске жители стали жаловаться на огромные очереди в поликлиники. Сообщения об этом появились в соцсетях 28 сентября. Городской отдел здравоохранения отреагировал на критику, увеличив количество медиков на приеме больных.

Люди жаловались на очереди, которые приходилось выстаивать по нескольку часов, чтобы попасть на прием к врачу в центральной части города – в амбулаториях 1-4 ЦПМСД № 2.

«При входе в медицинское учреждение проводится температурный скрининг, и в случае если у посетителя окажутся повышенная температура, его направляют в отдельный входа, где прием ведет врач в защитном костюме. Обычно ежедневно на такой прием к врачу приходят 20-30 пациентов. Вчера, в понедельник, количество обратившихся за медицинской помощью составила примерно 80 человек, поэтому образовалась очередь», – пояснили в городском отделе здравоохранения.

Как сообщается, сегодня прием ведут уже 2 врача и 2 медсестры по графику: 1-я бригада – 7:00 – 15:00, 2-я бригада – 9.00 – 17.00.

Также в горздраве напоминают, что жители, которые испытывают симптомы заболевания, могут проконсультироваться со своим семейным врачом по телефону, или в случае, если сразу не могут получить ответ, позвонить в регистратуру и оставить свой номер. В таком случае через некоторое время семейный врач сам перезвонит и предоставит консультацию. Актуальные контактные телефоны врачей можно посмотреть на сайте.