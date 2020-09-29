Стройматериалы, алкоголь, деньги: Что «ЛНР» запретила провозить через линию разграничения

В «ЛНР» утвердили правила перемещения товаров через линию соприкосновения. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ЛНР», «правительство» приняло «постановление» «об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением товаров через линию фактического разграничения».

«Физические лица имеют право не чаще одного раза в сутки в одном направлении перемещать через линию фактического разграничения товары личного пользования, кроме запрещенных к перемещению через линию фактического разграничения. Товары, ограниченные к перемещению через линию фактического разграничения, могут перемещаться физическими лицами на условиях и в объемах, не превышающих установленные нормы, и не могут использоваться в коммерческих целях», – уверяют в «ЛНР».

В случае переезда физических лиц на постоянное место жительства, согласно «документу», «граждане имеют право перемещать личные вещи и иные товары для личных, семейных и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с признаками пользования, в обоснованном количестве».

Физическим лицам, не достигшим 21-летнего возраста, запретили перемещать через линию разграничения алкогольные напитки и табачные изделия независимо от их количества.

«Субъектам хозяйствования запрещено перемещение через линию фактического разграничения любых товаров, за исключением товаров, ввозимых в ЛНР в составе гуманитарных грузов», – заявили в «республике» и добавили, что «правила вступают в силу 3 октября 2020 года».

Согласно опубликованному «документу», в «ЛНР» можно ввозить не больше 3-х платежных неименных карт, денежные средства в сумме, не превышающей 125 тыс. рос. руб. (48 тыс. грн по местному курсу на 29.09.2020). Вывозить из «ЛНР» теперь можно сумму не более 75 тыс. рос. руб. (29 тыс. грн).

Можно также ввозить/вывозить автомобильное топливо в пределах полной заправки топливного бака, предусмотренного конструкцией транспортного средства, и резерв топлива в объеме не более 20 л.

Список запрещенных к провозу через линию разграничения вещей обширен. Среди указанных позиций: