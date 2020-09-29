Поехал порыбачить: На Донетчине из водоема достали автомобиль с трупом

В водоеме неподалеку поселка Елизаветовка (Марьинский р-н Донецкой обл.) был обнаружен автомобиль вместе с владельцем. Правоохранители начали досудебное расследование, сообщает Волновахский отдел полиции.

В полицию Марьинки поступило сообщение от 36-летнего мужчины о том, что под водой он обнаружил автомобильToyota Corolla, принадлежащий его отцу.

После того как указанный автомобиль был извлечен на берег, на заднем сиденье обнаружили 55-летнего владельца авто. Полицейские установили, что накануне мужчина поехал рыбачить на местный водоем и по словам свидетелей, употреблял алкогольные напитки. Признаков насильственной смерти на теле пострадавшего не обнаружили.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия.