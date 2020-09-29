Двухлетний малыш из Селидово, которого искусали овчарки, умер в больнице

Двухлетний Егор из города Селидово (Донецкая обл.), которого в его день рождения покусали две овчарки, умер сегодня ночью в больнице Днепра. Об этом сообщила волонтер Александра Тимощенкова, которая занималась оказанием помощи мальчику, передает «ТВ7».

За жизнь маленького Егора врачи боролись больше недели. Они промывали раны, подключали его к искусственному аппарату почек и легких. Каждый день мальчику делали перевязки и операции под наркозом.

Но к сожалению, его спасти не удалось. Последние дни он находился в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня ночью маленькое сердце Егора биться перестало.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Селидово. Семья как раз отмечала день рождения 2-летнего Егора. Отец мальчика не закрыл дверь вольера, а малыш вышел один во двор. Мать мальчика нашла его уже без сознания, когда его рвали две овчарки. У ребенка серьезно пострадала паховая область. Первоначально мальчика доставили в больницу Селидово, но в этот же день транспортировали военным вертолетом в Днепр. В Днепре 4 бригады хирургов оперировали ребенка в течение пяти часов.