На Луганщине построят областную больницу за 160 миллионов евро

В Луганской области с привлечением средств международных инвесторов построят областную больницу. Также будут отправлять детей на санаторно-курортное лечение в Австрию. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил на пресс-конференции глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской ОГА.

Он рассказал, что во время рабочего визита в Австрию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским было подписано соглашение с исполнительным директором организации охраны окружающей среды GLOBAL 2000 Агнес Заунер о сотрудничестве в области поддержки детей и семей в Луганской области.

«Документом, заключенным между Луганской областной государственной администрацией и Австрийской природоохранной организацией GLOBAL 2000, предусмотрено санаторно-курортное лечение наших детей в Австрии. Эта организация работает исключительно за средства меценатов», – отметил Сергей Гайдай.

Кроме того, в Австрии состоялись переговоры по строительству областной клинической больницы с представителями ведущих международных компаний.

«Мы договорились с компанией, которая готова инвестировать 160 млн евро и построить больницу. Сейчас уже создана соответствующая рабочая группа при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», – добавил глава облгосадминистрации.