На Донбассе похолодает

В Украину, в том числе – в Донецкую и Луганскую области – идет похолодание. Уже в среду, 30 сентября, в большинстве областей будет в районе 15 градусов. Украинцев ждет штормовой ветер, а местами сильные дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, циклон обусловит влажную погоду в большинстве областей, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях будет преимущественно сухо.

«Однако на востоке и северо-востоке ожидается завтра сильный ветер, до штормовых порывов. В целом в Украине ветер будет юго-восточный, на западе – северо-западный, 5-12 м/с, то есть, умеренный, но "колючий". Самой холодной ожидается погода в западных областях, максимально только 12-16 градусов. В большинстве областей Украины в среду 14-18 градусов, на юге и востоке 15-20 градусов», – написала Диденко.

В Киеве 30 сентября ожидается влажная облачная погода с низкой температурой воздуха, в течение дня около 15 градусов. Также киевлян ждет порывистый ветер.

Синоптик подчеркнула, что к неприятной осенней погоде добавится еще и магнитная буря.