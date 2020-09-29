Карантинные выборы: В Бахмуте COVID-19 подтвердили у двоих членов ТИК

У двоих из 18-ти членов Бахмутской городской территориальной избирательной комиссии (Донецкая обл.) лабораторно подтвердили COVID-19, при этом 5 членов еще не обследованы. Об этом сообщила заместитель председателя Бахмутской городской ТИК Татьяна Гавжеева, передает «Вільне радіо».

«Об этом (первый лабораторно подтвержденный COVID-19 у члена этой ТИК, – ред.) мы узнали накануне. Она на больничном. На последнем заседании, в пятницу 25 сентября, она не присутствовала, поскольку заболела. Симптомов ни у кого пока нет, насколько я знаю», – рассказала Татьяна Гавжеева о заболевшей коллеге и ситуации в комиссии.

Поскольку все члены этой комиссии контактировали с женщиной, у которой обнаружили COVID-19, они должны были пройти ПЦР-тестирование. Но, зная, что результаты ПЦР-тестов из государственных лабораторий в Донецкой области приходится ждать до 2-х недель, большая часть членов этой ТИК решила накануне сдать платный ПЦР-тест за свой счет и получить результаты на следующий день.

«Более половины – 11 членов ТИК – сдали платный ПЦР-тест по 1 200 грн, быстрый. У кого возможность была, мы сдали. Мы во вторник были контактные, так сдали и подстраховались, ведь у всех дети, работа. Те, кто сдал тест, сегодня не вышли на работу, чтобы не подвергать (вдруг что) опасности», – говорит зампредседателя ТИК.

Вечером 28 сентября, по данным Татьяны Гавжеевой, обследовавшиеся члены комиссии получили результат – 10 негативных и 1 положительный. То есть еще один член этой ТИК оказался больным COVID-19. Не обследовались еще 5 человек.

«Все, у кого они негативные, (то есть, кто не заразился коронавирусом, – ред.) завтра выйдут на работу. Не сдавшие тест должны быть на самоизоляции – они решают этот вопрос с врачами. Думаю, мы все равно будем работать, кворум у нас все равно будет. Для кворума нам нужно 10 человек. Посмотрим, завтра по факту будем решать все вопросы», – сообщила Татьяна Гавжеева.

Она также отметила, что 29 сентября во второй половине дня назначено очередное заседание, на котором должны провести жеребьевку порядкового номера партий в избирательном бюллетене.

Согласно избирательному законодательству, чтобы комиссия могла принять законное решение, за него должны проголосовать большинство членов ТИК, то есть минимум 10 человек. Обследовались и получили отрицательный результат 11.

«Вдруг кворума не будет, будем проводить онлайн-заседание, – как-то выйдем из ситуации. Ведь все равно необходимо с бюллетенями работать», – сказала замглавы ТИК.

Следует отметить, что такой возможности, как онлайн-заседание в законе не предусмотрено.

В комиссии пообещали отныне относиться серьезнее к масочному режиму и другим мерам безопасности.