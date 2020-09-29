Чтобы засчитался стаж для пенсии: В ПФУ рассказали о новых размерах отчислений

Рост минимальной заработной платы напрямую влияет на страховой стаж трудящегося, который важен при выходе на пенсию. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Она напомнила, что с 1 сентября минимальная заработная плата в Украине поднялась до 5 000 грн. Но это касается не только того, что граждане будут получать больше зарплату. Но также у работающих увеличилась сумма отчислений Единого социального взноса (ЕСВ).

ЕСВ составляет 22% от заработной платы трудящегося. Таким образом с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября вырос размер минимальной оплаты ЕСВ – до 2 200 грн.

«Это означает, что за каждого трудоустроенного работодатель должен оплачивать ЕСВ не менее чем 2 200 грн в месяц. Если оплата будет меньше, то этому трудящемуся будет засчитан меньший страховой стаж. Например, частный предприниматель нанял сотрудника и оплачивает ему зарплату не 5 тыс. грн, а 2,5 тыс. грн. То есть не 2 200 грн Единого социального взноса, а 1 100 грн. В этом случае работнику за весь месяц его работы засчитается страховой стаж в размере всего 15 дней за месяц. То есть наемные рабочие тоже должны на это обратить внимание», – пояснила Шарунова.

Также увеличена сумма отчислений для частных предпринимателей (ФЛП), которые работают на едином налоге. «Для них ЕСВ за сентябрь тоже будет уже 2 200 грн. Надо учесть, что это происходит в середине квартала», – добавила представительница ПФУ.

Это же касается граждан, которые «докупают» себе страховой стаж, чтобы иметь желаемую пенсию. Докупить стаж можно двумя способами. Первый вариант – единоразовая суммарная оплата ЕСВ за недостающие месяцы стажа. Второй вариант «покупки» стажа – заключение договора на срок от 1 года на ежемесячные отчисления ЕСВ. И с 1 сентября все «докупки» стажа будут происходить исходя из суммы ЕСВ в 2 200 грн, а не исходя из размера взноса, который существовал в те годы, за которые «докупается» стаж.

«Вот, например, работодатель человеку сделал отчисления только на 15 дней стажа в месяц. Остальной срок гражданину придется докупать для выхода на пенсию (если не будет хватать стажа). Так вот при покупке стажа граждане с 1 сентября будут платить исходя из суммы 2 200 грн, даже если они докупают стаж, скажем, за 2004 год. В 2004 году социальный взнос был где-то 400 грн, но если доплачивать сейчас за тот год, то это надо будет делать исходя из 2 200 грн. Например, в 2004 году за месяц человеку не хватает 15 дней стажа, то он будет сейчас "покупать" его не за 200 грн, а за 1 100 грн», – детализировала Ольга Шарунова.

То есть рост минимальной заработной платы напрямую влияет на страховой стаж трудящегося. «Если зарплата работающего составляет больше, чем минимальная зарплата, то они могут спокойно работать. У них ЕСВ (22%) оплачивается со всего размера зарплаты, поэтому и стаж будет засчитан полный – день в день. А вот если зарплата меньше минимальной (например, официально это может возникнуть у задействованных на почасовой работе), то увеличивается взнос у таких граждан», – заключила представительница ПФУ.

Как сообщалось ранее, недостающий страховой стаж можно и «купить», оплатив за каждый недостающий месяц ЕСВ (единый социальный взнос). Для этого с налоговой службой по месту проживания заключается договор о добровольной оплате ЕСВ. Оплатить ЕСВ можно как единоразово за весь недостающий период, так и помесячно в течение свыше года.

Сумма ЕСВ зависит от оклада (сейчас ЕСВ – это 22%) и от минимальной заработной платы. Размер ЕСВ не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос – с 1 сентября 2020 года это 2 200 грн за каждый месяц (т.е. 22% от «минималки»). Максимальный размер ЕСВ составляет указанные 22% от 15-ти минимальных заработных плат. С 1 сентября – это 16 500 грн. На сумму выше этой застраховаться невозможно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»