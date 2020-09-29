Из-за долгов: ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» может полностью остаться без электроэнергии

Государственное предприятие «Шахта им. Н.С. Сургая» может быть обесточена из-за накопления долга за электроэнергию. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь вынужден констатировать низкую платежную дисциплину государственного предприятия "Шахта им. Н.С. Сургая", что привело к накоплению долга за электроэнергию в размере 292 млн грн. 30 сентября шахта будет полностью обесточена из-за систематических нарушений графика погашения этой задолженности», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что оператор системы распределения (ОСР) вынужден констатировать, что ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» систематически нарушает график оплат за электроэнергию. Сейчас общий долг угледобывающего предприятия по графику реструктуризации задолженности составляет 292 млн грн. Более 2 месяцев руководство шахты не выполняет платежи по графику и не оплачивает текущее распределение электроэнергии, что привело к недоплате в размере 13,5 млн грн.

«ОСР вынужден предупредить о полном прекращении подачи электроэнергии угледобывающему предприятию 30 сентября. Будет обесточено оборудование подъема угля, водоотвода и вентиляции, что приведет к полной остановке работы шахтоуправления», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предприятие имеет системные проблемы с оплатой за электроэнергию. Последний раз шахта имени Н.С. Сургая была полностью отключена от энергоснабжения по требованию поставщика электроэнергии 14 сентября.

«В условиях нового рынка ОСР обязаны ограничить энергоснабжение потребителя, не выполняющего свои обязательства по оплате электроэнергии. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм Закона Украины "О рынке электрической энергии"», – подчеркивают в пресс-службе.

Отмечается, что по условиям Нового рынка электроэнергии, ОСР должен закупать электроэнергию на условиях авансовых платежей, но из-за накопления долгов государственными шахтами не имеет возможности это делать. Задолженности клиентов угрожают своевременной ликвидации аварий, выполнению ремонтных работ и в целом безопасности и надежности электроснабжения в регионе.

Также отмечается, что накопление и неуплата долгов клиентами напрямую влияет на возможность оператора системы распределения обеспечивать надежное электроснабжение 7 тыс. клиентов в регионе. Среди них – коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"», обеспечивающее водоснабжение 289 населенных пунктов, и критически важные объекты – больницы, в том числе Центральная городская больница г. Угледар.

«Оператор системы распределения обеспокоен сложившейся ситуацией и неоднократно обращался в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Министерство развития общин и территорий, Донецкую областную государственную администрацию, СНБО, СБУ, НКРЭКУ и к премьер-Министру Денису Шмыгалю с просьбой взять на особый контроль решение финансовых проблем предприятия для предупреждения полной остановки его работы, в последний раз – 16 сентября. Оператор системы распределения призывает руководство шахтоуправления инициировать решение проблемы на уровне областной власти и Министерства энергетики. От проактивной позиции руководства шахты зависит жизнедеятельность шахты и надежность электроснабжения региона», – говорится в сообщении.