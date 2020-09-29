Воюют наемники: Фокин заявил, что не видел доказательств войны между Украиной и Россией

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией, передает «Громадське».

Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел», – сказал Фокин.

При этом он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.