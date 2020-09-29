С 1 сентября: В ПФУ сообщили, как повысится «тело» пенсии

Повышение с 1 сентября минимальной зарплаты отразится на пенсионерах возрастом от 65 лет и которые имеют определенный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Теперь их пенсия не может быть ниже, чем 2 000 грн. И большинство из таких граждан имеют надбавки. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

«У нас есть закон "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании". С 1 января 2017 года были внесены изменения в статью 28 этого закона. И граждане, которые старше 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, должны получать пенсию размером не менее, чем 40% от минимальной заработной платы. С 1 сентября минимальная заработная плата – 5 000 грн, а 40% – это 2 000 грн. И вот эти граждане старше 65 лет будут получать пенсию не менее чем 2 000 грн», – сообщила Шарунова.

Она подчеркнула, что 2 000 грн – это лишь «тело» пенсии. «А у них есть еще надбавки. Как правило, такие граждане уже имеют стаж 30-35 лет. Они шли на пенсию в период, когда женщинам достаточно было иметь 20 лет стажа, а мужчинам – 25 лет. Поэтому у них есть надбавка как минимум 10% за переработанный период. И эта надбавка идет плюсом к пенсии», – пояснила представительница ПФУ.

В частности, в Луганской области пенсионеров данной категории – 45 тыс. чел. Средняя пенсия у них составляла 2 405 грн, а с 1 сентября она увеличится в среднем на 38,86 грн. «Но увеличение пенсии произойдет у 41 900 человек. Казалось бы, 38 грн – это небольшое повышение. Но если эти 38 грн умножить на почти 42 тыс. человек, то это выходит в большую сумму – с сентября нашему Пенсионному фонду дополнительно теперь нужно 1,6 млн грн в месяц», – заключила Ольга Шарунова.

Напомним, она также рассказала, что с ростом 1 сентября «минималки» выросли и отчисления работающих лиц, которые необходимы для начисления страхового стажа для дальнейшей пенсии.