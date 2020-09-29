Донетчина: В августе самыми «богатыми» были металлурги и шахтеры, самыми «бедными» – учителя и медики

На подконтрольной украинской власти части Донетчины в августе средняя номинальная заработная плата составила 12 660 грн. По сравнению с июлем она уменьшился на 3% (было 13 071 грн), однако по сравнению с августом 2019 года – увеличилась на 6%. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Традиционно зарплата на Донетчине превышает средний показатель по Украине. В августе средний показатель по стране – 11 446 грн, то есть уровень оплаты в Донецкой области больше на 11%. Регион все так же занимает второе место в стране. Самым высоким уровень оплаты труда в августе был в г. Киеве – 16 795 грн, самым низким – в Черновицкой области в 8 996 грн.

В августе наиболее высокооплачиваемыми на Донетчине были работники:

металлургического комплекса – 17 797 грн;

угольной промышленности – 15 961 грн;

сферы государственного управления – 15 869 грн;

химической промышленности – 15 225 грн;

машиностроения – 14 190 грн;

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 13 616 грн;

финансовой и страховой деятельности – 13 395 грн;

торговли – 12 676 грн.

Чуть ниже среднего уровня получали:

в строительстве – 12 609 грн;

в транспортной отрасли – 12 135 грн;

в пищевой промышленности – 11 687 грн;

в легкой промышленности – 10 917 грн;

в сельском хозяйстве – 9 346 грн.

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе образования – 7 878 грн, здравоохранения и оказания социальной помощи – 7 780 грн.

Общая задолженность по выплате зарплаты (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 сентября составила в области 722,6 млн грн, или 21,1% всех долгов по ее выплате в Украине (3 421,4 млн грн).

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях региона на 1 сентября составила 377,0 млн грн, или 52,2% всех долгов по выплате зарплаты.