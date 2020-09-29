Количество больных коронавирусом на Луганщине стремительно растет, – Гайдай

В Луганской области быстро увеличивается число больных COVID-19, поскольку люди перестали соблюдать карантинные ограничения. Об этом сегодня, 29 сентября, во время пресс-конференции, заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«Пять опорных больниц области готовы принимать значительное количество людей. Эти медицинские учреждения обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами, венозными сканерами, защитными костюмами, антисептиками и тому подобное. Там достаточно средств индивидуальной защиты на два месяца круглосуточного контакта с больными. И мы их продолжаем закупать. Врачей, которые контактируют с потенциально больными и инфицированными, мы застраховали», – цитирует Гайдая пресс-служба Луганской ОГА.

Он также напомнил, что на Луганщине первой в стране ввели усиленный карантин. Это позволило получить «тайм-аут» в три месяца и максимально подготовить больницы.

«У нас было самое низкое количество больных, поэтому мы попали в "зеленую" зону. И как только большинство ограничений карантина сняли – люди расслабились. Поэтому количество больных стремительно растет. К сожалению, в целом люди понимают опасность болезни, когда либо начинают болеть сами, или кто-то из их семьи», – подытожил Сергей Гайдай.

Он добавил, что по информации Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в области зафиксирован 21 новый случай COVID-19, и 1 больной скончался.

Напомним, всего в Луганской области с начала пандемии по состоянию на 29 сентября – 1 000 случаев коронавирусного заболевания (выздоровели – 528 пациентов, летальных случаев – 12).