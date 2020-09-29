Французские компании примут участие в реконструкции системы водоснабжения на Луганщине

Систему водоснабжения на Луганщине, в частности, в городе Попасная, будут модернизировать с участием французских компаний. Об этом по результатам переговоров с французской делегацией сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ходе встречи стороны обратили внимание на важность восстановления и модернизации объектов водоснабжения региона, пострадавших из-за боевых действий, в результате чего местное население лишено качественной питьевой воды, и окружающая природная среда испытывает негативное воздействие.

Шесть французских компаний: Stereau, Razel, Vinci, Eiffage, Civipol и Egis – были отобраны Министерством экономики и финансов Франции для участия во втором этапе конкурса по отбору потенциальных компаний-исполнителей проектов.

«Эти компании имеют опыт работы в Украине, а также имеют успешно реализованные проекты строительства объектов водоснабжения в Европе и за ее пределами. По результатам нашей встречи французские компании выразили поддержку Украине и выявили заинтересованность в участии в проектах реконструкции и модернизации объектов водоснабжения Донбасса», – отметил замглавы Минреинтеграции Давид Макарьян.

Следующий этап – посещение объектов реконструкции, в том числе – комплекса Западной фильтровальной станции КП «Попаснянский районный водоканал». Во время визита, который состоится уже на днях, французские специалисты смогут осмотреть мощности объектов в Луганской области, которые будут модернизироваться в рамках проектов. Также они смогут ознакомиться с технической документацией.

Напомним, ранее Минреинтеграции начало реализацию совместного с Францией проекта по модернизации системы питьевого водоснабжения в городе Мариуполь. Этот проект полностью финансируется путем предоставления льготного кредита, сумма которого достигает 64 млн евро. Кредит предоставляется на срок 30 лет, процентная ставка составляет 0,08% годовых, а льготный период составляет 10 лет. Проект позволит модернизировать систему оказания жилищно-коммунальных услуг, имеющих жизненно важное значение для населения Мариуполя, обеспечив жителей стабильным водоснабжением и качественной питьевой водой, соответствующей международным нормам (нормы ЕС и ВОЗ).