С помощью банковской карты: В ПФУ напомнили, как самому оформить автоматическую пенсию

В Луганской области правом автоматического оформления пенсий воспользовались уже 87 жителей. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Она напомнила, что функция автоматического оформления и назначения пенсий заработала на Портале электронных услуг ПФУ с 1 июля этого года. Чтобы воспользоваться услугами портала, нужно открыть личный кабинет. «Для этого нужна электронная цифровая подпись (ЭПЦ) или банковская карточка любого банка, который работает на территории Украины. С помощью номера этой карточки можно открыть личный кабинет. В этом кабинете выписан весь спектр наших услуг», – отметила Шарунова.

Для будущих пенсионеров предназначен раздел «Заява на призначення пенсії». Чтобы автоматически подать заявление на оформление пенсии, нужно отсканировать все необходимые документы, подписать их электронной цифровой подписью или банковской картой.

На Луганщине пока не так активно наполняется база автоматических заявок. «В июле у нас эта работала была в тестовом режиме. А с августа мы начали уже полноценно работать. Многие регионы очень активно пользуются автоматическим оформлением пенсий. У нас, в Луганской области, таких обращений не так много... На сегодняшний день мы получили 87 таких заявлений, автоматически назначено пенсий по 56 из них. И эти люди физически к нам абсолютно не обращались, они все сделали автоматически. И при этом они уже начали получать свои пенсии – кто-то в августе, кто-то в сентябре», – рассказала руководитель управления ПФУ.

«Единственное, что если человек подписывал электронные документы с помощью банковской карты, то ему предложат один раз прийти в управление Пенсионного фонда с оригиналами документов, чтобы сверили их с отсканированными документами. А так даже пенсионное удостоверение, по желанию, мы можем отправлять по почте», – добавила Ольга Шарунова.

Из 87 поданных заявлений 31 человеку пенсия пока не начисляется. «Потому что у них еще не наступил пенсионный возраст. Но эти люди уже знают, что документы поданы правильно, все у них обработано. И как только они получат право на пенсию, наш специалист просто нажмет кнопку и человеку будет назначена пенсия своевременно. И человеку уже не нужно никуда бежать, не нужно метаться в поисках документов и справках – у него все уже готово», – подчеркнула представитель ПФУ.

Шарунова обратила внимание, что на портале в личном кабинете есть важные «предпенсионные» функции для работающих граждан. В частности – Справка ОК-5. «По этой справке человек видит, сколько у него страхового стажа, оплачивает ли за него работодатель страховые взносы. Работодатели подают сведения после 20 числа следующего месяца. Например, за август они отчитываются после 20 сентября. И если вы хотите посмотреть, оплатил ли работодатель за август, нужно посмотреть Справку ОК-5 после 22 сентября. Тогда вы увидите – засчитан ли вам страховой стаж за август», – детализировала руководитель управления ПФУ.

Как сообщалось ранее, с 1 июля ПФУ ввел новые сервисы – электронная трудовая книжка и автоматическое назначение пенсии. Этот позволяет оформлять пенсию вообще без посещения ПФУ. Также на портале есть функция «Пенсионный калькулятор», с помощью которой можно примерно рассчитать свою будущую пенсию.

Напомним, возможность получить ЭЦП дистанционно есть, например, у клиентов «ПриватБанка», с помощью приложения «Приват24». Подробнее о получении можно прочитать здесь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»