КПП будут работать: В «ЛНР» пока не собираются закрывать «границы»

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в «ЛНР» пока не дает оснований для закрытия «государственной границы». Об этом сегодня, 29 сентября, заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

Она прокомментировала вопрос о том, что в социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается возможность якобы скорого полного закрытия «границ ЛНР» из-за угрозы распространения COVID-19.

«Сегодня коронавирусная инфекция у нас не дает таких оснований для закрытия границы. Это еще не выносилось на рассмотрение ЧСПК (чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР) и это решение будет приниматься только ЧСПК», – подчеркнула Пащенко.

При этом она допустила, что в случае возникновения новых очагов распространения COVID-19 «ЧСПК» может ввести строгие ограничительные меры на передвижение в каком-то конкретном регионе «республики».

Пащенко утверждает, что полное закрытие «границы» возможно только в случае резкого и неконтролируемого роста заболеваемости COVID-19. Пока, по ее словам, ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в «ЛНР» характеризуется как «благополучная», поскольку ежедневно регистрируется от 10 до 20 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» ввели ограничения на въезд и выезд из «республики» на подконтрольную Украине территорию через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». Теперь местные жители могут въезжать-выезжать из «ЛНР» не чаще одного раза в месяц.