Луганщина на пенсии тратит почти в 3 раза больше денег, чем «зарабатывает»

В Луганской области на выплаты пенсий идет в 2,7 раза больше средств, чем Пенсионный фонд получает взносов от предприятий и предпринимателей региона. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Так, за август пенсионерам Луганщины выплатили 1 млрд 230 млн грн. С учетом перерасчета с 1 сентября пенсий гражданам старше 65 лет и новым получающим – за сентябрь запланировано выдать 1 млрд 440 млн грн.

«Но мы очень мало собираем денег для выплаты пенсий. У Пенсионного фонда уже нет функции контролировать сбор средств, но мы все равно держим руку на пульсе. И с начала года мы выплатили пенсий в суме чуть более 8 миллиардов, а поступлений Единого социального взноса мы получили около 3 миллиардов. То есть более, чем в 2 раза меньше необходимой суммы», – констатировала Шарунова.

Напомним, отчисления ЕСВ составляют 22% от зарплаты. Но размер отчислений не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос ЕСВ – с 1 сентября 2020 года это 2 200 грн за каждый месяц (т.е. 22% от минимальной зарплаты в 5 000 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»