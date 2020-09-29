Фугасы, 5 тысяч патронов: На Донетчине выявили схрон с боеприпасами

Полицейские вместе с военными нашли и изъяли схрон с боеприпасами вблизи поселка Мангуш (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

В тайнике обнаружили: более 5-ти тысяч патронов различного калибра, мину, 310 бронебойных и осколочно-фугасных зажигательных трассирующих снарядов и еще четыре упакованных цинка с патронами.

Схрон с боеприпасами нашли военные в лесополосе, на территории заброшенного полуразрушенного здания.

В данное время полицейские проводят следственно-оперативные действия и устанавливают владельца боеприпасов.

По факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».