Возил людей в Северодонецк: В плену «ЛНР» полтора года удерживают водителя

В плену «ЛНР» уже полтора года удерживается Сергей Петросян – водитель из неподконтрольного украинской власти Алчевска (Луганская обл.). Он занимался перевозками людей на подконтрольную территорию. Об этом сообщает «Медийная инициатива по правам человека».

Сергей Петросян был задержан 19 апреля 2019 года.

Сергей жил в Алчевске и время от времени возил местных жителей через линию разграничения в Северодонецк. Однажды к нему домой приехали представители «министерства государственной безопасности ЛНР». Вызвали на разговор, а уже на следующий день забрали в Луганск для прохождения полиграфа. После этого Петросян домой уже не вернулся.

«Родные ждали несколько дней, а потом жена Наталья с ребенком пошла выяснять, куда исчез ее муж. Услышала короткий ответ: "Он у нас до выяснения обстоятельств". Каких обстоятельствах в семье и понятия не имели. Лишь впоследствии узнали, что мужчину обвиняют в шпионаже в пользу Украины», – отмечают правозащитники.

Через несколько месяцев жене позвонили неизвестные, попросили выйти на улицу и показать автомобиль Сергея. Когда Наталья подошла к машине, увидела, что рядом было около 10 человек в военной форме и с оружием. Они вывели из микроавтобуса Сергея с полиэтиленовым мешком на голове и окружили машину. За несколько дней провели еще один обыск, но в гараже.

Между тем почти каждый день супругу вызвали на «допросы». Впоследствии позволили приносить передачи мужу в помещение «МГБ». Далее Петросяна перевели в СИЗО Луганска, а после так называемого «суда» отправили в Краснолучскую исправительную колонию №19.

Впервые после задержания жена смогла увидеть мужа только в марте 2020 года во время «судебного заседания», куда ее вызвали в качестве свидетеля.

По показаниям бывших заложников, в колонии, где находится Сергей Петросян, ужасные условия содержания: люди находятся в маленьких помещениях без возможности передвигаться, в камерах сыро, не хватает воздуха, бегают крысы.

Напомним, с 22 марта 2018 года в плену «ЛНР» также находится водитель из Луганска Юрий Мерзлый. Его обвинили в сотрудничестве с СБУ и «осудили» на 12 лет тюрьмы. Юрий страдает сахарным диабетом, но к нему не допускают врачей.