Ситуация тяжелая: В Краматорске заполнено отделение для COVID-пациентов

В Краматорске заполнено отделение больницы, которое было определено для приема пациентов с коронавирусом. Город инициирует включение в перечень больниц для лечения COVID-пациентов еще двух стационаров. Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что состоялось оперативное совещание с руководителями всех городских больниц относительно распространения коронавируса.

«Хочу, чтобы все понимали – ситуация тяжелая. И сложная она не только в Краматорске, но и на всей территории Украины. Ежедневно регистрируется более 3000 случаев заражения по всей стране, у нас показатели варьируются, но, к сожалению, выявляются ежедневно», – написал Панков.

По его словам, на сегодня стационар 3-й краматорской городской больницы, с которой подписан «ковидный» пакет с НЗСУ, заполнен.

«Отделение 1-й городской больницы также включено в перечень заключения контракта с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины – ред.) в самое ближайшее время, но дальнейший процесс уже не зависит от действий городской власти. Сейчас мы инициируем включение в этот перечень и 2-й городской больницы. Нам крайне нужен максимальный коечный фонд для обеспечения краматорчан, которые в этом нуждаются, лечением в стационаре под наблюдением врачей», – отметил мэр Краматорска.

Он также сообщил, что еще одной большой проблемой для города является большой срок тестирования и получения результатов.

«К сожалению, повлиять на этот процесс мы также не можем. Поэтому, в случае, если вы почувствовали недомогание или другие признаки простуды, – оставайтесь дома! Проконсультируйтесь со своим семейным врачом. Только специалист может принять решение о необходимости вашей госпитализации», – резюмировал Андрей Панков.