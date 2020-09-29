Пропустил школу или детсад в карантин: Когда нужна медсправка, а когда – записка от родителей

С началом нового учебного года и продолжением карантина часты жалобы от родителей, что их детей не пускают в школу или детсад без медицинской справки, даже если ребенок не болел и пропустил несколько дней. Однако такие требования администраций учебных учреждений незаконны. Об этом сообщают правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Ребенок не посещал детский сад. В условиях карантина в детсадах действительно предусмотрены противоэпидемические мероприятия. Они определены и перечислены в приказе Минздрава Украины № 234 от 24.03.2016 «Об утверждении Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений».

Согласно этому приказу, в детсад не принимаются только дети с признаками инфекционного заболевания. После перенесенного инфекционного заболевания ребенок может посещать детсад при предоставлении медицинской справки.

«Однако такое требование не касается детей, которые не посещали заведение дошкольного образования по другим причинам, не связанным с болезнью. При отсутствии признаков инфекционного заболевания таких детей обязаны принять в детсад без справок», – подчеркивают юристы.

Ребенок не посещала школу. Вопрос допуска к обучению детей в этом случае урегулирован Постановлением Кабмина № 684 от 13.09.2017 «Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся».

Согласно этому постановлению, если ребенок не посещал школу 10 дней, то в учреждение образования нужно предоставить:

или медицинскую справку (если ребенок болел);

или письменное объяснение причин (записку) пропуска ребенком занятий в школе.

Документы, подтверждающие уважительность пропуска ребенком занятий, сохраняются в личных делах учащихся в течение текущего учебного года.

«Но ни Постановлением Кабмина № 684, ни каким-либо другим нормативным документом не предусмотрено, что учебные заведения должны требовать медицинские справки за пропуск ребенком обучения в школе, кроме случаев, когда ребенок не посещал занятия по болезни. Соответственно если ребенок не болел, для допуска к обучению после пропуска занятий ему достаточно иметь записку от родителей», – отмечают правозащитники.

При этом если ребенок вынужден пропустить школу более чем на 10 рабочих дней, родителям следует заранее сообщить об этом учебное заведение. «В противном случае учебное заведение, не имея информации о причинах пропуска ребенком занятий, незамедлительно сообщит об отсутствии ребенка в школе полиции и службе по делам детей для осуществления деятельности, связанной с защитой прав ребенка на получение общего среднего образования», – заключили юристы.