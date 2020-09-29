Из-за роста коронавируса: В Бахмуте поликлиника и амбулатории прекратили плановые осмотры

В Бахмуте (Донецкая обл.) городской центр первичной медико-санитарной помощи временно приостановил плановые осмотры больных в поликлинике и амбулаториях. Об этом сообщается на сайте Центра.

«В связи с увеличением числа заболевших инфекционной болезнью COVID -19, временно прекращаются плановые медицинские осмотры. Большое количество вопросов можно решить дистанционно со своим семейным врачом или медицинской сестрой (по телефону, в вайбере, скайпе и т.д.)», – говорится в сообщении.

Врачи Центра проводят консультации и выписки электронных рецептов в телефонном режиме. Врач консультирует по телефону и принимает решение относительно дальнейшей тактики лечения, а при необходимости приглашает на прием в амбулаторию по графику своей работы, или же принимает решение о выезде домой к пациенту.

Жителям города предлагают записываться на телефонную консультацию через Call-центр или звонить непосредственно врачам (контакты можно посмотреть на сайте Центра).

В то же время отмечается, что карантинные меры не отменяют плановой вакцинации, она проводится согласно национальному календарю профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте инфекционное отделение, предназначенное для приема больных с COVID-19, уже заполнено. За последние трое суток здесь умерли два пациента.